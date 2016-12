De asemenea, pe timpul efectuarii verificarilor s-a constatat faptul ca cei doi conducatori auto emanau halena alcoolica, fapt pentru care au fost testati, de catre Politia Orasului Siret, cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0.54 mg/l, respectiv 0.89 mg/l alcool in aerul expirat.

Piese auto provenite de la autoturisme furate din Belgia si Austria, descoperite la P.T.F. Siret. In P.T.F. Siret, s-au prezentat, marti, pentru a iesi din tara Cristin B., cu dubla cetatenie romano-ucraineana si Daniiel S., cetatean ucrainean, ambii in varsta de 34 de ani, la volanul a doua microbuze marca Mercedes Sprinter. In urma controlului efectuat, politistii de frontiera au constatat ca persoanele in cauza transportau in cele doua microbuze, 240 piese auto provenite din dezmembrari (elemente de caroserie, scaune auto, geamuri, componente de motor, suspensie, directie etc.).Existand suspiciuni cu privire la provenienta pieselor auto, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare, ocazie cu care s-a constatat ca piesele provin de la doua autoturisme marca Mercedes Viano si de la un autoturism marca Mercedes Sprinter, furate din Belgia si Austria in cursul lunii decembrie 2016. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar cele doua autoturisme in valoare de 56.000 lei, precum si marfa transportata au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.De asemenea, pe timpul efectuarii verificarilor s-a constatat faptul ca cei doi conducatori auto emanau halena alcoolica, fapt pentru care au fost testati, de catre Politia Orasului Siret, cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0.54 mg/l, respectiv 0.89 mg/l alcool in aerul expirat.Drept urmare, cei doi conducatori auto sunt cercetati si pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta alcoolului.