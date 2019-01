Piese de autoturisme, cautate de autoritatile din Olanda si Germania, descoperite la Siret

Politistii de frontiera din cadrul PTF Siret au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unui cetatean ucrainean, piese ce apartineau unor autoturisme, care figurau in bazele de date ca fiind cautate de autoritatile din Olanda si Germania.

In Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera un cetatean ucrainean, Ivan S., in varsta de 47 ani, conducand un microbuz marca Mercedes.

Din primele verificari s-a constatat faptul ca acesta transporta, in compartimentul de marfa al masinii, alaturi de bagajele personale, mai multe piese apartinand unor autoturisme.

Oamenii legii au efectuat verificari suplimentare in bazele de date, rezultand faptul ca acele componente apartineau unor autoturisme care figurau ca fiind bunuri cautate pentru confiscare, alertele fiind introduse de catre autoritatile din Olanda si Germania.

In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar piesele autoturismelor au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.