Piese de la o motocicleta cautata de autoritatile din Italia, descoperite in P.T.F. Siret. Duminica, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-au prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera, doi barbati cu dubla cetatenie romano-ucraineana, in varsta de 51 ani, respectiv 41 de ani, care calatoreau cu un microbuz marca Volkswagen, inmatriculat in Romania.In urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, echipa comuna formata din politisti de frontiera si lucratori vamali a constatat ca barbatii transportau in compartimentul marfa al microbuzului, mai multe piese de motocicleta.Existand suspiciuni cu privire la provenienta pieselor, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare ocazie cu care au constatat ca acestea provin de la o motocicleta marca Husqvarna, ce figura in baza de date ca fiind "bun cautat pentru confiscare", alerta introdusa de catre autoritatile din Italia. Cei doi barbati sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar piesele de motocicleta au fost ridicate in vederea confiscarii.Totodata, s-a luat masura indisponibilizarii microbuzului folosit la transportul pieselor de motocicleta, in vederea continuarii cercetarilor.