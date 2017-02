Piese de motociclete furate din Italia, descoperite la P.T.F. Siret FOTO

Politistii de frontiera au depistat patru barbati care transportau, cu doua microbuze, 93 de piese provenite de la patru motociclete cautate de catre autoritatile din Italia.

Piese de motociclete furate din Italia, descoperite la P.T.F. Siret. In data de 26 februarie, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-au prezentat pentru a iesi din tara patru barbati, cetateni ucraineni, romano-ucraineana si R.Moldova, cu varste cuprinse intre 26 si 41 de ani, care calatoreau cu doua microbuze marca Mercedes, respectiv Volkwagen.In urma controlului efectuat asupra mijloacelor de transport, echipa comuna formata din politisti de frontiera si lucratori vamali a constatat ca barbatii transportau mai multe piese de motocicleta. Existand suspiciuni cu privire la provenienta pieselor, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare ocazie cu care au constatat ca acestea provin de la patru motociclete ce figurau in baza de date ca fiind "bunuri retinute pentru confiscare", alerte introduse de catre autoritaţile din Italia. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar cele 93 de piese de motocicleta au fost ridicate in vederea confiscarii.Totodata, s-a luat masura indisponibilizarii celor doua microbuze folosite la transportul pieselor de motocicleta, in vederea continuarii cercetarilor.