Pieton accidentat grav dupa ce a trecut strada prin loc nepermis, la Radauti VIDEO

Barbatul avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Pieton accidentat grav dupa ce a trecut strada prin loc nepermis. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 19.00, pe strada Piata Unirii, din municipiul Radauti, in apropierea sediului BCR. Un localnic de 40 de ani, in timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan, a surprins si accidentat grav un barbat de 49 de ani, angajat in traversarea drumului public prin loc nepermis si fara sa se asigure.

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ in cazul conducatorului auto si de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul pietonului, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.