Pieton accidentat in timp ce mergea pe mijlocul drumului, la Bogdanesti

Dupa accident soferul a parasit locul faptei.

Un barbat de 79 de ani, din localitatea Bogdanesti, a fost lovit de o masina in timp ce mergea pe mijlocul drumului. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 11.00, pe D.C.13, pe raza domunei Bogdanesti. Un localnic de 28 de ani a surprins si accidentat pietonul, care se deplasa pe mijlocul partii carosabile, dupa care a parasit locul accidentului.

Din impact a rezultat ranirea batranului care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Conducatorul auto a fost identificat de politisti. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negariv, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie".