Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Pieton accidentat mortal in Forasti. Sambata, ora 22.20, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208E, in comuna Forasti, un tanar de 22 de ani, din orasul Solca, a surprins si accidentat mortal un localnic de 39 de ani, care, in calitate de pieton, se deplasa pe partea dreapta a drumului, in aceeasi directie de mers cu autoturismul si care, s-a dezechilibrat in momentul trecerii autoturismului pe langa el. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, vinovat de producerea accidentului se face pietonul, care se deplasa neregulamentar pe drumul public. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.