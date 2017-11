Pieton accidentat mortal la Moldova Sulita. Soferul a parasit locul faptei

Autoturismul implicat in accident a fost identificat de politisti cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona.

Pieton lovit mortal de o masina.Soferul care a provocat accidentul a parasit locul faptei. El a fost identificat de politisti cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona. Luni dimineata, Sectia Politiei Rurale Pojorata a fost sesizata prin SNUAU 112 de un localnic din comuna Moldova Sulita despre faptul ca a gasit o persoana de sex masculin, cazuta pe carosabil in stare de inconstienta. La fata locului au ajuns politistii dar si un echipaj medical. Din nefericire, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru barbat, constatand decesul. Politistii in urma investigatiilor efectuate dar si cu ajutorul martorilor au reusit sa identifice victima, fiind vorba de un barbat de 27 de ani din comuna Moldova Sulita. Acestia au stabilit ca barbatul a fost victima unui accident rutier. In urma vizionarii imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona s-a stabilit ca un autoturism marca VW Passat a intrat intr-un sant, in noaptea respectiva, in apropierea locului accidentului.La volanul autoturismului se afla un tanar de 22 de ani, din comuna Moldova Sulita. Acesta a declarat ca a condus masina duminica noapte, in jurul orei 23.00, pe DJ 175 in zona producerii accidentului, a intrat in sant, dar nu crede ca a produs un accident mortal. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii au continuat cercetarile, au urmarit imaginile video si au constatat ca un Audi A4, inmatriculat in Bulgaria, a lovit pietonul. La volan se afla un tanar de 19 ani, din comuna Moldova Sulita. Acesta a recunoscut ca a lovit cu masina un pieton si le-a spus politistilor ca barbatul era baut si se deplasa pe mijlocul drumului. Tanarul sustine ca si-a continuat deplasarea pentru ca a crezut ca victima nu a fost grav accidentata. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.