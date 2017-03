Pieton beat accidentat de o autoutilitara, la Capu Codrului

Tanarul de 24 de ani avea o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Pieton beat accidentat de o autoutilitara. In timp ce conducea autoutilitara pe DN 2E, in localitatea Capu Codrului, joi, in jurul orei 20.00, un barbat de 62 de ani din orasul Gura Humorului, a surprins si accidentat usor, un tanar de 24 de ani din localitate, care, fiind in stare avansata de ebrietate, s-a dezechilibrat si a patruns pe partea carosabila. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, nu a ramas internata. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru pieton, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.