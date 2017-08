Pieton beat cazut pe carosabil, acrosat de o masina, la Gura Humorului

In urma accidentului pietonul a fost ranit usor. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,54 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un pieton beat, cazut pe carosabil, a fost acrosat de o masina. Miercuri, ora 20.40, in timp ce conducea autoturismul pe aleea Cetatii din orasul Gura Humorului, din cauza conducerii imprudente, in conditii de noapte si pe un sector de drum in curba, o localnica de 40 de ani, nu a observat faptul ca, pe partea carosabila se afla cazut un pieton de 62 de ani, din localitate, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, acrosandu-l pe acesta.Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatoarea auto si de 1,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru pieton, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.