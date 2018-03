Pieton beat, lovit de o autoutilitara. Soferul a parasit locul accidentului

Pietonul avea o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un pieton beat a fost lovit de o autoutilitara. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, pe DJ 208, din localitatea Budeni. In timp ce conducea autoutilitara cu semiremorca, pe raza localitatii Budeni, un barbat de 39 de ani din judetul Botosani, a acrosat cu semiremorca un barbat de 49 de ani din judetul Iasi care se deplasa pe jos, pe langa o bicicleta, in aceeasi directie de mers si care, din cauza consumului de bauturi alcoolice, s-a dezechilibrat si a cazut catre partea din spate a semiremorcii.Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a parasit locul faptei, fiind identificat de politisti in jurul orei 16.25, pe raza judetului Neamt. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru pieton, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.