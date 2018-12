Pieton beat lovit de o masina in timp ce traversa neregulamentar, in municipiul Suceava

Un pieton beat a fost lovit de o masina in timp ce traversa neregulamentar. Accidentul a avut loc pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Suceava, miercuri seara. In timp ce conducea autoturismul, un localnic de 34 de ani a efectuat un viraj la stanga pentru a patrunde pe Aleea Dumbravii, moment in care a surprins si accidentat un barbat de 50 de ani din comuna Patrauti, angajat in traversarea neregulamentara a strazii.

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru pieton, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal.