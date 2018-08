Pilotul ranit in accidentul aviatic de la Fratautii Vechi a intrat in coma profunda

Pilotul ranit in urma accidentului aviatic de la Fratautii Vechi, Sorin Bochis,a intrat in coma profunda. Medicii ieseni care se ocupa de el au anuntat ca starea acestuia s-a inrautatit si ca este mai grav din punct de vedere neurologic. Prognosticul in acest caz este extrem de rezervat, el avand grave leziuni cranio cerebrale. Pilotul in varsta de 53 de ani, originar din Timisoara, are la activ mii de ore de zbor. El se antrena impreuna cu un alt pilot pentru Suceava Air Show cand cele doua avioane s-au ciocnit. La acest moment cercetarile in dosar sunt in curs de derulare, fiind deschis un dosar penal de cercetare pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Se pare ca pilotul care a decedat a facut o eroare in urma careia s-a produs accidentul.