Pilotul ranit in accidentul aviatic de la Fratautii Vechi este in continuare in coma

Pilotul timisorean ranit in accidentul aviatic de la Fratautii Vechi este in continuare in coma. Medicii ieseni declara ca starea acestuia s-a ameliorat usor insa nu se pune, la acest moment, problema unei interventii chirurgicale. Sorin Bochis (53 de ani) este internat in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi dupa ce sambata trecuta a fost preluat de un elicoper SMURD direct de pe aerodromul deasupra caruia s-a petrecut teribilul accident.'Nu se pune acum problema unei operatii. Pacientul este sedat. Putem spune ca starea lui este usor ameliorata, dar mai sunt cateva zile dificile. Nu se exclude totusi interventia chirurgicala, dar deocamdata nu este cazul', a declarat, pentru News.ro, medicul Florin Gramada, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi.