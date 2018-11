Piromanul care si-a agresat fosta concubina, desi ea a avea ordin de protectie, si-a taiat gatul cu cutitul, de teama arestului VIDEO

Individul care in noaptea de duminisa spre luni a incalcat un ordin de protectie, a patruns in gospodaria fostei concubine iar apoi a lovit-o si a dat foc la o anexa, a incercat sa se sinucida, marti dupa amiaza, de teama arestului. Nepotul la care statea barbatul de 62 de ani fusese anuntat de politistii din sat ca barbatul va fi ridicat si dus in arestul IPJ Suceava. In disperare de cauza, individul, pe nume Valeriu S., a pus mana pe un cutit iar apoi si l-a infipt in gat. Valeriu S. a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a pierdut mult sange, viata fiindu-i amenintata. El a fost stabilizat la Urgente dupa care a ramas internat. In noaptea de duminica spre luni, acesta a patruns fara drept in locuinta fostei concubine, desi era obligat prin instituirea unui ordin de protectie sa pastreze o distanta de 300 metri de locuinta. Valeriu S. a lovit-o pe femeie, iar apoi s-a deplasat in curtea gospodariei, unde, cu o tigara a incendiat un grajd cu furaje, de aproximativ 40 mp, care a fost distrus in totalitate.Incendiul a fost localizat si stins de catre pompierii militari de la Garda de Pompieri Siret si cei civili din cadrul Primariei comunei Zamostea, valoarea totala a pagubelor fiind de aproximativ 5.000 lei. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violare de domiciliu, violenta in familie, distrugere din culpa si nerespectarea ordinului de protectie.