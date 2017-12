Pistol detinut ilegal si cantar special pentru cantarirea stupefiantelor, ridicate din casa celui care a lovit cu sabia un mascat

Pistol cu bile fara autorizatie de detinere, un cantar electronic specific cantaririi stupefiantelor si inscrisuri utile cauzei, au fost gasite la perchezitia de marti, in casa lui Alexandru Hutuleac, radauteanul care a atacat cu sabia un politist de la SAS. La ceilalti doi membri ai gruparii de trafic de droguri care au fost ulterior arestati preventiv, cadrele de la BCCO Suceava au gasit un grinder, mai multe plicuri cu substante suspecte a avea efect psihoactiv precum si inscrisuri utile cauzei. Din garajul agresorului politistului Dan Ciprian Sfichi oamenii legii au ridicat si un autoturism cu numere de inmatriculare de Marea Britanie. Hutuleac a mai fost arestat, tot intr-o cauza instrumentata de Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceva, la data de 13 iulie 2016, pentru trafic de droguri, fiind ulterior pus in libertate sub control judiciar dupa 30 de zile, iar in octombrie 2017 a fost ridicat si controlul judiciar, de catre instanta de judecata, pe motiv ca individul si-ar fi gasit de munca in Spania, la spalat de vase intr-un restaurant si avea nevoie de bani cu care sa isi intretina familia.