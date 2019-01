Pistol fara documente, descoperit la Vama Siret FOTO

Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Siret au descoperit la intrarea in tara, in portiera unui autoturism marca BMW, un pistol marca Tiedmond XR, pentru care proprietarul masinii nu detinea documente legale.

Marti, in jurul orei 13.50, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, pe sensul de intrare in tara, un cetatean ucrainean, la volanul unui microbuz marca Mercedes Benz, care transporta pe o platforma un autoturism marca BMW inmatriculat in Marea Britanie. Acesta era insotit de o persoana cu dubla cetatenie romano-ucraineana, V.B. in varsta de 23 de ani, care era proprietarul autoturismului aflat pe platforma.

Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra celor doua autoturisme, a platformei si persoanelor.

Astfel, a fost descoperit in spatiul de depozitare al portierei din dreapta fata a autoturismului BMW, un pistol marca Tiedmond XR, cu un incarcator in care se afla un cartus fara glont, care nu a fost declarat organelor de control si pentru care tanarul nu detinea documente de provenienta si nici permis de port- arma.

Pistolul, care face parte din categoria armelor neletale, incarcatorul si cartusul fara glont au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, iar proprietarului autoturismului i s-a intocmit lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la infractiunea de contrabanda si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.