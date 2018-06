Pistol si munitie, ridicate de politisti de la un sucevean. Politisti din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase-IPJ Suceava s-au deplasat marti la domiciliul unui barbat de 61 de ani, din municipiul Suceava, posesor al unui certificat de detinator in baza caruia avea drept de detinere a unui pistol neletal ocazie cu care au constatat ca barbatul detine un pistol neletal cu o alta serie decat cea pentru care era autorizat si 50 elemente de munitie, pistolul nefigurand in bazele de date.Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor", pistolul si cele 50 de elemente de munitie aferente acestuia fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor.