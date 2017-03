Pistol, trei incarcatoare si tigari, ascunse de un contrabandist in locul rotii de rezerva

Politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale ce se impun.

In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 02.00 in PTF Siret, s-a prezentat pentru a intra in tara numitul Ion S., cu dubla cetatenie romano-ucraineana, in varsta de 32 ani, conducand un autoturism marca Audi A6, inmatriculat in Belgia. Politistii de frontiera si lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra masinii, ocazie cu care in compartimentul rotii de rezerva a fost observat un loc special amenajat. In acesta au fost descoperite 2.340 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, un pistol calibru 9 mm si trei incarcatoare din categoria armelor letale supuse autorizarii. Oamenii legii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale ce se impun. Arma letala si cele trei incarcatoare au fost retinute de politistii de frontiera, urmand sa fie predate Serviciului Arme si Munitii din cadrul I.P.J. Suceava.Totodata, tigarile in valoare de 3.000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii iar barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 lei. Autoturismul in cauza a fost ridicat in vederea confiscarii deoarece avea confectionat locas special amenajat.