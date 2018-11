Placi comemorative, dezvelite la Palatul Administrativ, la 100 de ani de la intrarea armatei romane in Suceava VIDEO

Momente solemne, luni, la Palatul Administrativ Suceava, unde au fost dezvelite doua placi comemorative de catre presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur si subprefectul Silvia Boliacu, la implinirea a 100 de ani de la intrarea armatei romane in Suceava. Evenimentul a avut loc in prezenta unor invitati si sefi de institutii descentralizate. De asemenea, Gheorghe Flutur a oferit medalia 'Meritul Bucovinei' tuturor institutiilor sucevene dar si primariilor din judet pe unde au trecut ostasii romani in urma cu 100 de ani. Evenimentul a fost deschis de Corala Ciprian Porumbescu, care a cantat Imnul National si 'Pe tricolor e scris unire'. Gheorghe Flutur a reamintit celor prezenti ca, in urma cu o suta de ani, la chemarea Consiliului National Roman, Divizia 8 Romana condusa de generalul Iacob Zadik, a intrat in Suceava, iar apoi trupele romane ajung la Gura Humorului, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret, Radauti, iar in 11 noiembrie in Cernauti. La randul sau, subprefectul Silvia Boliacu a vorbit cu emotie despre importanta datei de 6 noiembrie in istoria Bucovinei. Aceasta a subliniat ca Unirea nu ne-a fost lasata drept cadou de stramosi ci avem responsabilitate, fiecare dintre noi, sa ne aducem contributia la dezvoltarea acestei tari. Silvia Boliacu a tinut sa ii felicite pe bucovineni (vezi video).