Plan Rosu de Interventie. Accident cu victime multiple si morti, la Sasca Noua VEZI IMAGINI

Un microbuz a intrat pe contrasens dupa explozia unui cauciuc iar acolo a lovit in plin o autoutilitara. In urma impactului violent doi oameni au murit iar alti 7 au ajuns la spital raniti.

Plan Rosu de Interventie la nivelul ISU Suceava in urma unui grav accident rutier, cu victime multiple. O autoutilitara si un microbuz de persoane s-au ciocnit la Sasca Noua, in apropiere de zona in care un preot si fiica lui si alte doua persoane au fost ucise intr-un grav accident in urma cu un an. Conform ISU Suceava, din primele date, in urma impactului extrem de violent au rezultat doua persoane decedate si sapte persoane ranite. La fata locului au actionat mai multe mai multe echipaje SMURD, de Ambulanta si Politie, fiind mobilizare generala. Traficul a fost blocat zeci de minute pe DN2E. Persoanele ranite au primit asistenta medicala la fata locului, iar ulterior au fost transportate la spital. Doua dintre ele sunt in stare grava. Ranitii, toti din microbuz, sunt din Pascani (cei mai multi), municipiul Iasi si unul din judetul Neamt. Acestia mergeau la munca in Italia. Din primele date, un sofer de 28 de ani, pe nume Ungureanu Razvan Gheorghita, din municipiul Pascani, in timp ce conducea autoturismul marca Mercedes Sprinter pe directia Spataresti catre Gura Humorului, probabil din cauza unei explozii la anvelopa dreapta spate, a pierdut controlul asupra directiai de mers, a patruns pe sensul opus unde a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara Ford Tranzit condusa de Pohoata Gavril, de 54 ani din comuna Capu Campului judetul Suceava. Dupa impactul violent soferul autoutilitarei a ramas incarcerat, a fost scos de pompieri insa a decedat la scurt timp din cauza leziunilor suferite. O femeie, pe nume Ursu Grosu Eugenia, de 59 ani, din Pascani, pasagera in autoturismul Mercedes, a decedat si ea in urma accidentului. Conducatorul microbuzului si 6 pasageri au fost raniti si au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava. Soferul de 28 de ani a suferit politraumatisme, fractura de bazin, si luxatie sold drept. Ale doua persoane ajunse la spital in stare foarte grava, unul fiind dus in sala de operatie din cauza leziunilor cranio cerebrale iar altul la Terapie Intensiva.Conducatorul auto Ungureanu Razvan Gheorghita a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au prelevat mostre de sange la Spitalul Judetean Suceava. Din primele verificari vinovat de producerea accidentului se face conducatorul auto Ungureanu Razvan Gheorghita, care a patruns pe sensul opus de mers. Politistii spun ca cei doi conducatori auto nu foloseau centurile de siguranta. La fata locului imaginile erau de cosmar. Impactul intre cele doua vehicule a fost atat de violent incat bucati din ambele masini erau imprastiate pe carosabil si pe camp, pe o distanta de zeci de metri. La ceva timp dupa producerea tragediei fratele, fiul dar si sotia barbatului decedat au ajuns la fata locului si si-au plans disperarea. Ei au fost calmati de politisti. In timp ce plangea in genunchi, la metri distanta de vehiculul in care sotul ei si-a gasit sfarsitul, sotia decedatului a fost luata de in brate de unul dintre agenti care ii recomanda sa nu se apropie si cerea de la colegi o sticla de apa pentru femeia disperata. Trebuie spus ca in aceeasi zona, la cateva sute de metri distanta, in urma cu 2 ani mureau tot in urma unui accident rutier 6 persoane, printre care preotul de la Radaseni impreuna cu doua fiice.