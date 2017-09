Plan rosu de interventie la Spitalul Judetean Suceava. Cutremur urmat de incendiu. Doua persoane si-au pierdut viata si alte 36 au avut nevoie de ingrijiri medicale VIDEO

Este vorba despre un amplu exercitiu tactic organizat de ISU Suceava, in desfasurarea caruia au fost angrenate aproximativ 250 de persoane.

Sirenele au sunat marti dimineata in municipiul Suceava. Pompierii militari suceveni au organizat un exercitiu de amploare in domeniul situatiilor de urgenta, pentru salvarea persoanelor si limitarea efectelor negative produse de un cutremur, urmat de incendiu, la Spitalul Judetean Suceava. A fost pus in aplicare planul rosu de interventie la nivelul judetului Suceava. Alarma s-a dat in jurul orei 10.00, cand la nivelul municipiului Suceava s-a resimtit un cutremur de pamant. Pompierii militari au fost anuntati in Dispeceratul comun ISU-SAJ, prin Sistemul National Unic de Apeluri de Urgenta "112", despre faptul ca la Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, seismul s-a resimtit puternic si s-a soldat cu efecte negative asupra pacientilor, personalului medical si cladirii spitalului. Astfel, in interiorul cladirii spitalului, respectiv in zona extinsa nou construita, s-au prabusit elemente de constructie si a izbucnit un incendiu. Mai multe persoane au ramas blocate in interior, dar si pe acoperisul cladirii spitalului. Cele din urma, necesitand evacuare de urgenta cu elicopterul, deoarece scarile interioare intre ultimele doua etaje erau impracticabile, iar liftul s-a defectat ca urmare a manifestarii seismului. Ulterior, la 112, dispeceratul comun ISU-SAJ este anuntat despre o urgenta interna cu privire la cresteri peste limitele admise a nivelului de radioactivitate produse la Laboratorul Radiologic, respectiv locul de amplasare a aparatului computer-tomograf. In desfasurarea exercitiului au fost angrenate aproximativ de 250 de persoane de la toate structurile implicate. S-au inregistrat 38 de victime, din care doua decedate. Pompierii au intervenit cu 16 autospeciale cu apa si spuma si de prima interventie, inclusiv echipajul chinologic, cu cainele pompier de cautare/salcare Olly, doua autoscari(o autoplatforma si o autoscara mecanica), o autospeciala de interventii la accidente colective si calamitati, o autospeciala CBRN(chimic-biologic-radiologic-nuclear), o autospecaila cu modul multi-risc, cinci ambulante(3B2, una C1 si una ATPVM-autospeciala transport personal si victime multiple), doua posturi avansate medicale(corturile), elicopterul Inspectoratului General de Aviatie, Unitatea Speciala de Aviatie Iasi si echipajul Salvamont Suceava.

Obiectivele propuse in cadrul pregatirii prin acest exercitiu, de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, au fost: verificarea sistemului de alarmare/alertare la nivelul municipiului Suceava si aducerea la cunostinta populatiei a principalelor masuri de protectie si de comportare in cazul producerii unor situatii de urgenta determinate de cutremure de pamant, perfectionarea deprinderilor participantilor pentru organizarea, conducerea si executarea interventiei operative in situatii de urgenta, precum si verificarea modului de colaborare si cooperare a tuturor structurilor implicate - personalul cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta, angajat al Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava; Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava; Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava; Inspectoratul de Politie Judetean Suceava; Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava; Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava; Directia de Sanatate Publica judeteana Suceava; Primaria municipiului Suceava, respectiv Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si Politia Locala; Inspectoratul de Stat in Constructii Suceava, Garda Nationala de Mediu - Serviciul Comisariatului Judetean Suceava, Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava; DELGAZ-GRID Suceava, ACET Suceava; Crucea Rosie - Filiala Suceava; Operatori economici cu functii de sprijin din municipiul Suceava; Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Strudza" al judetului Iasi; Serviciul de Medicina Legala si reprezentanti ai Mass-Media.