Incendiu la aterizarea unui avion de pasageri. A fost activat planul rosu de interventie. Vineri, la Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava a avut loc un exercitiu cu forte in teren, cu tema Scenariul exercitiului a presupus interventia in cazul producerii unui incendiu la trenul de aterizare al unei aeronave, in timpul aterizarii pe pista, care punea in pericol intreaga aeronava, dar si pe cei 32 de pasageri si pe cei patru membri ai echipajului, care se aflau la bordul avionului.

Din cauza incendiului, in interiorul aeronavei s-a degajat fum toxic si se inregistrau temperaturi ridicate. Cei 32 de pasageri au suferit arsuri si intoxicatii si au necesitat evacuare de urgenta. De asemenea, in momentul aterizarii fortate, aeronava a intrat in coliziune cu un aparat de zbor de mici dimensiuni, aflat la sol, care a efectuat o manevra gresita si exista pericolul de propagare a flacarilor si la acest avion. Din fericire, situatiile tactice au fost rezolvate cu bine, iar exercitiul a adus un plus pentru experienta si in pregatirea tuturor participantilor.