Plangere la Parchetul General cu privire la sute de copii morti in Orfelinatul Groazei din Siret, in perioada comunista

Cadrele de la Orfelinatul Groazei, asa cum a fost denumit Spitalul pentru copii neuropsihici cronici Siret in perioada comunista, vor ajunge in instanta.Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a depus la Parchetul General o plangere cu privire la savarsirea infractiunii de tratamente neomenoase aplicate in timpul regimului comunist copiilor aflati in acest spital. Micutii intrenati aici ar fi fost tratati inuman si chiar ar fi existat un ordin al Partidului Comunist ca cei nerecuperabili sa fie abandonati in frig pe un camp si lasati sa moara.

Potrivit unui comunicat transmis de IICCMER, plangerea inaintata procurorilor face referire la perioada 1 ianuarie 1980 pana in 22 decembrie 1989, perioada in care au murit 340 de minori internati in Orfelinatul Groazei.

'Localizat in partea de nord a Romaniei, Spitalul de copii neuropsihici Siret, numit sugestiv in limbajul localnicilor Orfelinatul Groazei, a fost infiintat in 1956 prin ordin al ministrului Sanatatii, fiind printre primele unitati medicale din Romania comunista dedicate afectiunilor neurologice infantile. In perioada 1956 - 2001 au fost internati la Siret 8.586 de copii, dintre acestia pierzandu-si viata nu mai putin de 1.500. Din ratiuni de timp si resurse umane limitate, stiind ca investigatia este de mari proportii atat pentru IICCMER, cat si pentru Parchetul General, s-a ales pentru inceput perioada anilor 80. Pentru perioada de referinta pentru care IICCMER a inaintat denuntul, cuprinsa asadar intre 01.01.1980 - 22.12.1989, s-au inregistrat 340 decese, cu un maxim in anul 1981 de 81 de copii decedati, in timp ce in 1991, in noile conditii create prin implicarea unor organizatii filantropice, registrele de stare civila consemneaza doar doua decese", se arata in comunicatul transmis de IICCMER.M ajoritatea deceselor din spitalul de la Siret aveau loc in lunile de iarna, cauzele acestora fiind, intr-o proportie covarsitoare, afectiunile pulmonare, urmate de epilepsii, afectiuni cardiace, renale, hepatice, gastrointestinale etc. Pe grupe de varsta, cele mai multe decese au fost consemnate in dreptul grupei 1 - 4 ani (mai mult de jumatate), urmate de grupele 5 - 10 ani, 11 - 18 ani si peste 18 ani. Copiii proveneau din localitati din judetul Suceava sau judete invecinate, dar si din zone mai indepartate precum Bucuresti, Bihor, Timis, Dambovita, Constanta.