Plangere penala dupa ce Chivotul Sfant al Sinagogii din Siret a fost scos la licitatie in Israel FOTO

Plangere penala dupa ce Chivotul Sfant al Sinagogii din Siret a fost inlocuit cu un fals, iar originalul a fost scos la licitatie in Israel.

Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic (FCER-CM) a aflat cu stupoare si revolta ca un site din Israel anunta luni, 11 februarie 2019, programarea unei licitatii pentru vanzarea Aron Kodes-ului (Chivotul Sfant) al Sinagogii din Siret.

"Dupa cum sublinia presedintele Comunitatii Evreiesti din Radauti, Aron Kodes-ul Sinagogii din Siret a fost recent restaurat (vara anului 2016).Dupa verificarile facute de urgenta de FCER-CM, inclusiv cu ajutorul unui expert, rezulta ca exista diferente intre Aron Kodes-ul original si cel existent in prezent in Sinagoga din Siret. Concret, expertul a afirmat ca se poate sustine ca piesa prezenta acum in Sinagoga este o alta piesa decat cea originala", se arata in comunicatul de presa transmis de FCER-CM.

In urma acestor prime demersuri, In ziua de vineri, 15 februarie, FCER-CM a formulat o plangere penala, depusa la Politia din localitatea Siret.

De asemenea, pentru a evita vanzarea unei valoroase piese apartinand atat patrimoniului iudaic, cat si celui national roman, a fost transmisa o solicitare de blocare a licitatiei.

"In functie de evolutia verificarilor, vor fi sesizate si organele israeliene abilitate prin lege sa întreprinda o astfel de ancheta penala pe teritoriului Statului IsraelȚ, se arata in acelasi comuncat de presa.