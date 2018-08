Ploile torentiale continua sa faca probleme in judetul Suceava VIDEO

Ploile torentiale continua sa faca probleme in judetul Suceava. In urma fenomenelor meteo periculoase de joi au fost afectate de inundatii sase unitati teritorial administrative, respectiv municipiul Campulung Moldovenesc, orasele Brosteni si Gura Humorului si comunele Dorna Arini, Frumosu si Vatra Moldovitei. Pompierii militari si lucratori ai Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta si de la Sistemul de Gospodarie a Apelor, au intervenit in localitatile afectate. In total s-a intervenit pentru evacuarea apei din 24 de curti si sase beciuri, cele mai multe in localitatea Frumosu(16 curti si patru beciuri). Tot in urma ploilor torentiale, DN 17 B, pe raza orasului Brosteni, a fost blocat timp de aproximativ o ora de aluviuni. Lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Sitautii de Urgenta Brosteni si de la Sectia Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc au actionat cu utilaje si au deblocat drumul, acesta fiind redat circulatiei. De asemenea, in municipiul Campulung Moldovenesc in jurul orei 19.15, din cauza unui pod colmatat in zona garii trenul InterRegio 1765 Iasi-Timisoara a stationat timp de 30 de minute timp in care lucatorii CFR au intervenit si au remediat problema. Trenul s-a pus in miscare la ora 19.45. "In perioada urmatoare comise mixte se vor deplasa in teren si, impreuna cu autoritatile locale, vor evalua pagubele generate de inundatii", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava. Sursa video Catalina Baciu- inundatii Dorna Arini