Ploile torentiale de joi au creat probleme in mai multe zone din judetul Suceava

Ploile torentiale au creat probleme in mai multe zone din judetul Suceava. Astfel, pe parcursul zilei de joi, in urma ploilor torentiale pompierii militari suceveni, alaturi de comitetele locale pentru situatii de urgenta si lucratori ai Serviciului de Gospodarire a Apelor, au intervenit pentru evacuarea apei din trei curti, o anexa si un beci in comuna Paltinoasa, si pentru decolmatarea a doua fantani in orasul Solca si una in comuna Brodina. De asemenea, autoritatile au monitorizat in permanenta zonele unde punctual s-au inregistrat caderi de precipitatii abundente, printre care mentionam barajul de deviere "Dumitrelul" din localitatea Gura Haitii, ce apartine Parcului National Calimani, iazul de decantare din localitatea Tarnicioara, comuna Ostra, si cursul raului Moldova, in zona gropii de gunoi din municipiul Campulung Moldovenesc, unde cu ajutorul unor utilaje s-a consolidat un dig de protectie, pentru prevenirea inundatiilor.Alte zone in care a existat pericolul de inundatii si s-au monitorizat au fost localitatile Brodina, Vicovu de Sus, Voronet si zona digului de protectie de pe malul raului Rasca, in localitatea Bogdanesti. In cursul dupa amiezii de joi, s-a produs o surpare in zona adiacenta a unui pilon de pod, pe un drum comunal din localitatea Capu Campului, fiind posibil doar accesul pietonal."Zonele critice au fost in permanent monitorizate pe tot parcursul nopţii, iar in perioada urmatoare, comisii mixte numite de prefectura, impreuna cu autoritaţile locale, vor fi in teren pentru evaluarea pagubelor generate de inundaţii.La Prefectura Suceava sunt centralizate, in continuare, rapoartele operative transmise de catre unitatile teritoriale administrative, iar pe baza acestora se vor intreprinde alte demersuri pentru obtinerea de fonduri de la Guvern. Pana in prezent, 33 de primarii au transmis aceste rapoarte", a se arata intr-un comunicat de presa transmis de Prefectura Suceava.