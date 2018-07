Poarta din lemn de la intrarea din comuna Moara, una din cele mai frumoase din judet FOTO

Comuna Moara are una din cele mai frumoase porti de intrare din judet, poarta ridicata cu ajutorul unor sponsori si din banii primarului Eduard Dziminschi (PSD). Acesta a marturisit ca s-a gandit la montarea unei astfel de porti deoarece in trecut intrarea in comuna nu era semnalizata corespunzator si au fost cazuri in care soferii au trecut mai departe fara sa isi dea seama care este drumul spre localitate. Nu e singura investitie din Moara. S-au facut asfaltari de drumuri in ultimii doi ani, s-a lucrat la extinderea retelei de apa, se lucreaza la reabilitatea scolilor iar iluminatul public a fost modernizat , fiind montate lampi lampi cu leduri.