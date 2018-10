Intre timp, soferii isi rup masinile in doua pe ruta ocolitoare din Tibeni, Satu Mare, un drum plin de gropi si cu o portiune neasfaltata.

Podul de la Milisauti va fi reparat in regim de urgenta, anunta prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai. Lucrarile ar putea demara chiar saptamana viitoare. Intre timp, soferii isi rup masinile in doua pe ruta ocolitoare din Tibeni, Satu Mare, un drum plin de gropi si cu o portiune neasfaltata. Pentru podul de la Milisauti, de pe DN 2H, a fost intocmita documentatia de constatare a avariei si inaintata catre DRDP Iasi, urmand ca lucrarile sa fie demarate de aceasta in regim de urgenta. Tot prefectul judetului anunta ca pentru remedierea avariei produse la Magistrala de gaz Suceava-Radauti, in prezent echipele Delgaz Grid lucreaza la devierea raului Suceava, pentru a putea interveni la conducta de gaz care subtraverseaza raul. Alimentarea cu gaz a consumatorilor casnici si a institutiilor publice din Radauti a fost preluata de catre un operator privat, chiar de la data producerii fisurii in conducta.

Pentru evaluarea faptica si valorica a pagubelor din infrastructura raportate de primarii, prin Ordin de Prefect au fost constituite 4 comisii de evaluare. Comisiile sunt formate din reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Sistemului de Gospodarire a Apelor, Inspectoratului Judetean in Constructii Suceava. Conform rapoartelor operative inaintate Prefecturii Suceava, in afara avariilor mentionate, inundatiile au afectat 88 de gospodarii, 47 de locuinte, 115 anexe, 1046 fantani, 19 poduri, 138 podete si 8 punti pietonale.

De asemenea, apa a inundat 415 hectare de pasuni si fanete, 423 hectare teren arabil, 2,2 kilometri retele de apa, 0,4 km retele canalizare, 4,35 km aparari de mal, 201 kilometri de drum comunal si 3,1 km de drum judetean, 26 kilometri de strazi.

Pentru evaluarea pagubelor produse pe terenurile agricole, tot prin ordin de prefect a fost numita o comisie compusa din reprezentanti de la Directia Judeteana pentru Agricultura, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Toate documentele de constatare si evaluare a pagubelor produse vor sta la baza hotararii pe care o va adopta Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care se va intruni in sedinta extraordinara. In baza acestei hotarari, prefectul judetului Suceava si presedintele Consiliului Judetean Suceava vor initia un Proiect de Hotarare de Guvern, prin care se va solicita sprijin financiar din Fondul de Solidaritate.