Podul dintre Sucevita si Marginea pune viata oamenilor in pericol FOTO

Podul dintre Sucevita si Marginea, peste raul Sucevita, aflat pe drumul national 17 A, pune viata oamenilor in pericol. Balustrada de pe un sens de mers este rupta in mare parte, tinandu-se doar in cateva puncte. Localnicii din zona trag un semnal de alarma si cer autoritatile sa ia masuri. "Podul dintre Sucevita si Marginea a inceput sa se dezmembreze fara sa fie cutremur! Asteptam pe domnii de la drumuri sa vina sa taie pamblica.Hai in Bucovina!", a scris Mihaela Olarean pe facebook.

Drumul national se afla in administrarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi din cadrul CNAIR.