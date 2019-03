Podul provizoriu peste raul Suceava, la Veresti, pus in functiune

A fost reluata vineri circulatia rutiera peste raul Suceava, la Veresti. Acoloa fost deschisa o varianta ocolitoare a podului peste raul Suceava. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat ca podul provizoriu prin albie are o lungime de 43 de metri, o latime de 5 metri si are placa de beton armat deasupra si un sistem special de prindere in albia raului. Varianta de ocolire, cu tot cu rampe, are 434 de metri. Presedintele CJ Suceava a declarat ca pe 19 martie s-a deschis licitatia pentru lucrarile de executie la podul mare, inchis dupa s-au uzat capetele de grinda.Flutur spera ca in vara sa se incheie lucrarile de reabilitare la podul cu pricina.