Poiana Stampei.O soferita a intrat pe contrasens, lovind un alt autoturism

O soferita a intrat pe contrasens, lovind un alt autoturism. Accidentul a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe DN 17, pe raza comunei Poiana Stampei. O femeie de 37 de ani, din municipiul Vatra Dornei, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 36 de ani, din comuna Cornu Luncii. Din accident, a rezultat ranirea conducatoarei auto, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.