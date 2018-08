Pojorata. Pieton accidentat grav in timp ce traversa strada neregulamentar

Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Pieton accidentat grav in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN 17, din comuna Pojorata. O tanara de 22 de ani, din comuna Cosna, a surprins si accidentat grav un localnic de 48 de ani, care s-a angajat brusc in traversarea drumului public prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatoarea auto si de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru pieton. Ulterior, la spital li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.