Pojorata.Exercitiu de amploare al pompierilor suceveni VIDEO

Vineri, pompierii militari suceveni au organizat un exercitiu in domeniul situatiilor de urgenta cu tema - Interventia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a Directiei Silvice Suceava si a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Pojorata, impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava si celelalte institutii cu functii de sprijin, pentru salvarea persoanelor si limitarea eflectelor negative produse de un incendiu la fond forestier, pe raza Ocolului Silvic Pojorata, interventia in cazul unui accident rutier in zona montana, precum si o asanare pirotehnica -.

Scenariul exercitiului a presupus interventia in cazul producerii unui incendiu la fondul forestier, in zona imediat apropiata de drumul judetean DJ 175B Transrarau. Astfel, in jurul orei 9:00, prin intermediul numarului unic de urgenta 112, mai multi turisti au anuntat faptul ca se vede fum in padure pe partea dreapta a carosabilului, sens de mers Pojorata -Rarau. La sosirea fortelor de interventie(pompierii militari, impreuna cu lucratori ai Ocolului Silvic Pojorata), s-a constatat ca din cauza componentei vegetale a fondului forestier si a caracteristicilor reliefului, s-au format curenti ascendenti care au favorizat dezvoltarea incendiului catre nord si a cuprins o suprafata cu un front cu adancimea de cinci metri, pe o lungime de un km, iar o alta suprafata de un ha de padure era deja arsa. Avand in vedere topografia terenului unde s-a produs incendiul, complexitatea actiunilor de stingere, evolutia in timp precum si tendinta de propagare a acestuia, s-au luat mai multe masuri, printre care si solicitarea in sprijin a unui elicopter de la Unitatea Speciala de Aviatie Cluj-Napoca, din cadrul Inspectoratului General de Aviatiei al Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit scenariului, din cauza fumului rezultat de la incendiul de fond forestier, pe drumul judetean se produce un accident rutier. In urma evenimentului a rezultat ranirea grava a doi pasageri, aflati intr-un autoturism care a parasit partea carosabila si s-a prabuÅŸit in prapastie. La locul accidentului s-au deplasat pompieri militari, lucratori ai SVSU Pojorata, precum si o echipa de alpinisti de la Serviciul Public Salvamont Suceava. Cele doua persoane au fost descarcerate si li s-a acordat primul ajutor medical. Ulterior au fost extrase din prapastie, cu ajutorul alpinistilor, si predate catre ambulantele SMURD.

O ultima situatie tactica, a presupus ca in urma actiunilor de limitare a propagarii incendiului s-a descoperit un element de munitie ramasa neexplodata, din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, ce punea in pericol populatia din zona si actiunea de interventie. Echipa Pirotehnica s-a deplasat catre locul interventiei. Zona a fost balizata si s-a executat recunoasterea. Au fost realizate lucrarile genistice specifice si s-au ridicat in total trei elemente de munitie neexplodate, care au fost transportate si depozitate provizoriu, pana la distrugerea lor intr-un poligon autorizat. "Scopurile principale ale acestui exercitiu au fost perfectionarea deprinderilor participantlor in organizarea, conducerea si executarea interventiei operative in situatii de urgenta cauzate de incendii la fondul forestier si verificarea modului de cooperare intre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava si structurile competente, participante la exercitiu, respectiv structurile M.A.I din judetul Suceava, Directia Silvica Suceava, Comitetul Local si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pojorata, Unitatea Speciala de Aviatie Cluj-Napoca, Serviciul Public Salvamont Suceava, precum si agenti economici din zona", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.