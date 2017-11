Politia in alerta dupa ce un sucevean a gasit un cartus pe spatiul verde, in fata blocului

Cartus gasit de un localnic pe spatiul verde, in fata unui bloc din municipiu Suceava, cartierul Obcini. Barbatul a sunat imediat la 112. La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie de la Ordine Publica, ce a identificat in iarba un cartus calibrul 21, de fabricatie din 1939, fara incarcatura exploziva, glontele in sine putand fi detasat manual. Cartusul a fost ridicat si transportat la sediul Politiei Municipiului Suceava, dupa care a fost inaintat cadrelor de la Serviciul Arme si Explozibili Suceava, urmand a fi supus unei constatari criminalistice. Politistii fac acum ceretari pentru a stabili cum a ajuns cartusul in iarba.