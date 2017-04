In cadrul actiiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 8.845 lei.

Politia si RAR, controale in trafic in zona municipiului Radauti. Serviciul Rutier Suceava impreuna cu specialisti din cadrul R.A.R. Suceava, a organizat o actiune pe drumurile publice din zona municipiului Radauti, pe linia prevenirii accidentelor rutiere cauzate de defectiunile tehnice ale autovehiculelor. In cadrul actiunii au fost aplicate 33 sanctiuni contraventionale in valoare de 8.845 lei, din care 16 pentru defectiuni tehnice ale autovehiculelor. Au fost retinute doua permise de conducere, ambele pentru defectiuni grave la sistemele de directie si franare si au fost retrase opt certificate de inmatriculare, din care sapte pentru defectiuni tehnice ale mijloacelro auto si unul pentru lipsa I.T.P.