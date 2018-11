Politist de la Sectia Burdujeni, gasit spanzurat in casa parinteasca VEZI IMAGINI

Foto si IMAGINI protejate de legea dreptului de autor!

Un politist de la Sectia Burdujeni a fost gasit spanzurat, marti seara, in jurul orei 18,00,in casa parinteasca, la Mihoveni. Politistul, pe nume Cracovschi Vasile, 49 de ani, a fost gasit fara suflare chiar de mama sa, care a sunat la 112.La fata locului sunt acum politisti si criminalisti care fac cercetari. Apropiatii barbatului sunt in stare de soc si nu isi explica gestul extrem. El nu a last un bilet de audio. Politistul mai avea un an pana la pensie, era divortat si avea o fata de 16 ani. Surse spun ca era foarte stresat in ultima vremea din cauza unui dosar la care lucra si incepuse sa consume alcool. Acest a fost si cercetat disciplinar si desi avea varsta de pensionare si a dorit sa iasa anul acesta la pensie nu i s-a aprobat acest lucru. Vom reveni cu informatii si IMAGINI!