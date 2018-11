Politist atacat si taiat cu un ciob de sticla

Agresorul, un barbat de 49 de ani, din municipiul Suceava, a fost retinut pentru 24 de ore, apoi a fost plasat sub control judiciar.

Grav incident, petrecut intr-o sala de pariuri sportive din municipiul Suceava. Un politist a fost atacat si taiat cu un ciob de sticla. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus prin ordonanta retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat de 49 de ani, din municipiul Suceava, cercetat cercetat pentru savarsirea infractiunii de ultraj.

Potrivit anchetatorilor, in data de 1 noiembrie, in jurul orei 00:25, in timp ce se afla in incinta unei sali de pariuri sportive din municipiul Suceava, barbatul i-a adresat amenintari cu acte de violenta si l-a lovit cu un pahar de sticla in zona soldului de la piciorul drept pe un agent de politie din cadrul Politiei Municipiului Suceava - Sectia de Politie Burdujeni, in timp ce acesta se afla in exercitarea atributiilor de serviciu. Agentul a fost ranit insa nu se afla in stare grava. In data de 2 noiembrie agresorul a fost retinut pentru 24 de ore iar a doua zi procurorii au pus in miscare actiunea penala impotriva acestuia si au decis ca barbatul sa fie cercetat in continuare sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile. In sarcina scandalagiului au fost stabilite mai multe obligatii, printre care si cele de a nu depasi limita teritoriala a judetului Suceava, de a nu se apropia de victima si de a nu comunica pe nici o cale cu aceasta, cu alte parti si cu martori din dosar.Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt, a circumstantelor de comitere a faptelor si a stabilirii raspunderii penale.