Politist atentionat de superiori din cauza unui comentariu pe Facebook FOTO

Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea este cercetat de conducerea unitatii dupa ce a comentat pe pagina de Facebook a unui politician.

Intr-o postare pe facebook, Bogdan Banica, vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, s-a aratat revoltat fata de aceasta situatie.

"Cum nu stiti cu ce se ocupa, mai nou, falsii politisti suspectati de pagofobie - teama patologica de inghet (denumiti de unii, pe nedrept, pupincuristi, lingai, capuse, sclavi, paraziti, etc.) din cadrul structurilor de Control Intern ale Politiei Romane?? Cica li s-a adaugat o noua sarcina in fisa postului: aceea de a sta cu ochii beliti pe Facebook, cu click-ul repetat la nesfarsit pe "refreshul" paginilor politicienilor si cu buzele tuguiate imbietor pe langa dosurile flatulande ale acestora. Si cum observa un politist, un cetatean roman pana la urma, ca a comentat ceva ce l-ar putea deranja pe roscovan, HAT! Il cerceteaza disciplinar si are inca o constatare, "inca un bat"!", a scris Bogdan Banica.

Sindicalistul a facut publica informarea pe care IPJ Valcea a transmis-o agentului de politie. "La data de 09.06.2018, printr-o conduita incorecta, ati publicat pe pagina de socializare Facebook a unei persoane politice si membru al unui partid politic, folosind un limbaj neprincipial, mesajul: Mama, ce mecle aveti... zici ca sunteti luati de acasa cu forta si bagati in autocare. De fapt, stai ca vi s-au propus 2 mici si o bere la PET. Sa va fie rusine! Din cauza voastra tara asta este unde e... La copiii si nepotii vostri nu va ganditi, egoistilor analfabeti!?, mesaj de dezavuare, de dezaprobare a manifestatiei politice, exprimand astfel, in mod indirect, opinii politice in public", se arata in informarea primita de catre agentul de politie.

"Comentariul este evident adresat calatorilor dintr-un autocar si nicidecum "personalitatii" politice, despre care nici nu ne putem da seama din ce partid face parte...

De acum inainte sa postezi DECAT comentarii apreciative, colegule, poate vei primi multumiri scrise sau chiar salariu de excelenta!Vai de bracinarii nostri in ce hal a ajuns ministerul asta, tara asta...", a completat Bogdan Banica.

Conduceara IPJ Valcea sustine ca agentul de politie nu a fost sanctionat disciplinar, ci doar atentionat.

"Politistul la care se face referire nu a fost cercetat disciplinar, iar masura luata nu este o sanctiune disciplinara, ci este o masura cu caracter administrativ, folosita pentru a preintampina sanctionarea unor abateri disciplinare. Aceasta masura a fost luata dupa ce s-au efectuat verificari si s-a constatat ca nu s-au respectat obligatiile, indatoririle si interdictiile pe care le are politistul, conform Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului", se arata intr-o precizare, transmisa AGERPRES, de conducerea IPJ Valcea.