Politist de frontiera ajuns la spital dupa ce un contrabandist a dat cu masina peste el VIDEO

Agentul era in timpul unei misiuni si incerca sa il opreasca pe contrabandist. Autoturismul in cauza a fost descoperit abandonat si incendiat, pe un drum forestier de pe raza localitatii Ulma.

Incident extrem de grav, la granita cu Ucraina, vineri seara. Un politist de frontiera a fost ranit dupa ce un contrabandist de tigari l-a lovit cu masina. Politistul era in timpul unei misiuni si incerca sa il opreasca pe soferul care gonea pe sosea. Un echipaj al politiei de frontiera de la Sectorul PF Brodina care se afla pe timpul exercitarii atributiilor de serviciu, pe raza localitatii de frontiera Paltin, a efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control un autoturism marca Jaguar, inmatriculat in Marea Britanie.Conducatorul auto a ignorat semnalele efectuate de catre agenti, acrosând pe unul dintre politistii de frontiera, cu intentia evidenta de a scapa de oamenii legii.Imediat la fata locului a fost solicitata o ambulanta, politistul ranit fiind transportat de urgenta la Spitalul Municipal Radauti in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In momentul de fata el este in afara oricarui pericol.La fata locului s-a deplasat o echipa de interventie care a procedat la cercetarea zonei, iar la scurt timp autoturismul in cauza a fost descoperit abandonat si incendiat, pe un drum forestier de pe raza localitatii Ulma. In autoturism au fost descoperite mai multe pachete cu tigari incendiate. Au fost dispuse toate masurile specifice, in colaborare cu Politia si Jandarmeria, pentru identificarea conducatorului auto si luarea masurilor legale. In cauza se vor efectua cercetari sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.