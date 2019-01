Politist de frontiera din Vicovu de Sus, mort in timpul serviciului

Un politist de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Vicovu de Sus a murit in timpul serviciului. Biru Dumitru a murit la numai 46 de ani. Vineri, in timp ce era de serviciu pe raza localitatii Bilca, agentului sef adjunct de politie de frontiera i s-a facut rau si a solicitat sprijinul unui echipaj de ambulanta.

Un echipaj medical s-a deplasat in locul unde se afla victima, a preluat-o si a transportat-o la Spitalul Municipal Radauti. Din nefericire, dupa aproximativ o ora si jumatate, barbatul a murit in unitatea medicala.

A fost anuntat C.M.L Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului.