Politist din Radauti trimis in judecata dupa ce a facut bani frumosi din activitati ilegale

Un politist de la Radauti a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie. Acesta este acuzat de efectuare de operatiuni financiare si acte de comert, incompatibile cu functia precum si de fals in declaratii,toate in forma continuata. Conform procurorilor, inculpatul Bacalu Cezar Ionut, agent in cadrul Politiei Municipiului Radauti, s-a erijat intr-un administrator de fapt al unei societati comerciale care are ca obiect de activitate principal transporturile rutiere de marfuri, si a obtinut profit, el intrand in contradictie cu atributiile ce-i reveneau din functia publica detinuta. Astfel, in virtutea unei relatii de prietenie intre Bacalu Cezar Ionut si administratorul in acte al societatii respective, inculpatul i-a propus acestuia din urma sa il ajute in sensul sa il lase sa coordoneze activitatea unora dintre autocamioanele apartinand firmei, pentru a obtine in acest mod venituri suplimentare.Administratorul firmei cu pricina a fost de acord si ulterior propunerea inculpatului a fost pusa in practica. Politistul a avut initiativa achizitionarii a doua autovehicule (compuse fiecare din autotren si semiremorca), tot el ocupandu-se de identificarea acestora si de negocierea cu vanzatorii. De asemenea, el s-a ocupat si de formalitatile de inmatriculare ale autovehiculelor pe numele societatii respective. In continuare, politistul a coordonat activitatea celor doua mijloace de transport timp de aproximativ 5 ani. El a angajat si platit doi conducatori auto (care nu au fost angajati ai firmei cu care agentul tratase anterior) si a stabilit transporturile care urmau a fi efectuate, tinand legatura cu reprezentantul beneficiarului transporturilor.In perioada 2010 - 2014, mijloacele de transport achizitionate prin intermediul inculpatului Bacalu Cezar Ionut au fost folosite de acesta, care, actionand ca un administrator de fapt al societatii comerciale, a efectuat transport rutier de marfuri, respectiv material lemnos, obtinand venituri atat pentru sine, cat si pentru firma respectiva. Tot inculpatul s-a ocupat de serviciile de intretinere si reparatii ale autovehiculelor, de alimentarea acestora cu carburanti, de incheierea de polite de asigurare obligatorii de raspundere civila auto RCA.



Castiguri impresionante in numai 4 ani de zile



Procurorii spun ca, in total, in perioada 2010 – 2014, Bacalu Cezar Ionut a coordonat efectuarea a 1.621 transporturi, obtinand venituri in suma totala de peste 1,6 milioane de lei din prestarea de servicii de transport. Pentru activitatea sa, inculpatul a incasat de la administratorul firmei sume de bani, provenite din incasarile societatii, aferente serviciilor de transport prestate de mijloacele de transport coordonate de inculpatul Bacalu Cezar Ionut. Veniturile obtinute din prestarea serviciilor de transport intrau in patrimoniul societatii, iar ulterior administratorul societatii ii inmana lui Bacalu Cezar Ionut sume de bani in numerar, in functie de profiturile obtinute de societate si de obligatile de plata ale acesteia, sume care variau intre 3.000 lei si 5.000 lei lunar, in general, dar au existat si luni in care Bacalu Cezar Ionut nu a primit nici o suma de bani sau a primit suma de 7.000 lei.

Procurorii spun ca desi avea obligatia legala a declararii tuturor veniturilor, avand in vedere functia de lucrator de politie detinuta, in declaratiile de avere completate intre 2011 si 2015 inculpatul Bacalu Cezar Ionut a declarat ca intre 2010 si 2014 a obtinut exclusiv venituri salariale, fara a declara vreun alt tip de venituri, respectiv venituri din activitati independente.In cursul urmaririi penale s-au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor imobile si mobile ale inculpatului (cota parte dintr-un imobil si un autoturism de lux), valoarea totala a bunurilor asupra carora s-a instituit masura asiguratorie fiind de 43.535,375 lei.