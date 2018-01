Politist din Vatra Dornei, lovit cu pumnul in fata de un scandalagiu

Un individ a lovit cu pumnul in fata un politist. Agresorul a fost trimis in judecata. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei au dispus trimiterea in judecata a lui Robert-Andrei P. pentru savarsirea infractiunilor de "ultraj" si "tulburarea ordinii si linistii publice". Potrivit anchetatorilor, in noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie 2017, Robert-Andrei P. a provocat scandal in incinta Restaurantului "C.S" din municipiul Vatra Dornei. Agentul de paza al restaurantului a chemat politia, pentru a-l linisti pe scandalagiu. Individul a lovit cu pumnul in fata un agent de politie. "Robert-Andrei P. l-a lovit cu pumnul in zona fetei pe agentul sef adjunct de politie U. C. din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei in timp ce acesta se afla in exercitarea atributiilor de serviciu...In urma acestei agresiuni agentul de politie a suferit leziuni care au necesitat un numar de 3 - 4 zile de ingrijiri medicale pentru vindecare conform concluziilor Raportului de constatare medico-legala. Anterior, pe parcursul interventiei la acel eveniment, Robert Andrei P. l-a si tras pe politist de maneca stanga a uniformei iar fermoarul hainei s-a rupt in zona umarului stang...S-a propus mentinerea masurii preventive a controlului judiciar luate fata de Robert-Andrei P. prin ordonanta procurorului din data de 1 decembrie. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Vatra Dornei", se arata intr-un comunicat transmis de Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei.