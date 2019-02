Politist ranit si autospeciala avariata, la Radauti, in timpul unei urmariri ca in filme VIDEO

Sursa Video si capturi foto:La Radauti Soferul urmarit este un minor de numai 14 ani!

Urmarire ca in filme, pe strazile din Radauti, miercuri seara, dupa ce un sofer a produs o tamponare si nu a oprit autoturismul. In zona insa erau politisti locali care au chemat in ajutor politisti de la Rutiera. Politistii rutieri au pornit in urmarirea vehiculului. La un moment dat insa soferul care gonea a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de beton.Conform purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, masina fugarului a lovit autospeciala de politie inainte de a se opri in stalp in timp ce agentii incercau sa blocheze vehiculul. Desi impactul cu stalpul a fost atat de violent incat masina fugarului a fost grav avariata iar stalpul distrus, acesta a reusit sa iasa din vehicul si sa fuga. Politistii au gasit in vehicul doar un pasager de 16 ani, care a fost ridicat si dus la audieri. In urma accidentului, un agent de 30 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, suferind contuzie la un omoplat. Circulatia in zona s-a derulat cu dificultate minute bune, dupa accident, pe timpul masuratorilor efectuate de politisti. Dupa ce adolescentul de 16 ani a fost audiat, politistii au aflat ca la volan se afla un pusti de 14 ani. El era in vehicul impreuna cu alti doi minori, ambii de 16 ani. Baiatul de 14 ani este acum cautat de politisti, care vor sa afle si de unde a luat acesta masina cu care a produs doua accidente in cateva minute.