Politist sub control judiciar pentru favorizarea infractorului

Politist pus sub control judiciar pentru favorizarea infractorului. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au dispus punerea in micare a actiunii penale impotriva unui politist de la Vadu Moldovei care face parte din structurile politiei judiciare pentru savarsirea a trei infractiuni de favorizare a faptuitorului, doua infractiuni de fals intelectual si doua infractiuni de uz de fals. In sarcina politistului s-a retinut ca in cursul lunii mai 2017, cu ocazia intocmirii, datarii si semnarii unei declaratii a atestat fapte necorespunzatoare cu realitatea in cazul unei agresiuni in familie. Prin document se atesta ca persoana vatamata in cauza penala pe care politistul o instrumenta s-a prezentat in fata sa si si-a retras plangerea penala prealabila formulata impotriva a trei persoane pentru infractiunea de lovire si alte violente. In fapt, politistul a determinat o alta persoana, ruda cu persoana vatamata, sa semneze aceasta declaratie, prin imitarea semnaturii persoanei vatamate. Inscrisul a fost depus la dosarul penal inaintat procurorului cu propunere de clasare ca urmare a retragerii plangerii prealabile. Procurorii spun ca prin fapta comisa de politist a fost impiedicate si ingreunate cercetarile fata de persoanele impotriva carora a fost formulata plangerea penala. Pentru a-si construi o aparare in cauza in care era cercetat, lucratorul de politie judiciara a mai falsificat un proces verbal, pe care l-a depus la dosarul in care era vizat de cercetari.