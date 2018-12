Politist trimis in judecata dupa ce a luat mita 50 de euro de la un sofer care a produs un accident rutier

Spaga a fost data de sofer intr-o vulcanizare.

Un agent de politie si soferul care i-ar fi dat mita au fost fost trimisi recent in judecata. Agentul de politie este acuzat ca a luat spaga 50 de euro de la sofer dupa ce acesta a produs un accident rutier.

La data de 15.08.2017, Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca pe raza unei localitati rurale din apropierea municipiului Suceava, s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La data respectiva, agentul de politie din cadrul Politiei Municipiului Suceava, Biroul Rutier, inculpatul din prezenta cauza, se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, fiind desemnat sa solutioneze sesizarile privind producerea unor accidente de circulatie soldate cu victime. In consecinta, la locul producerii accidentului mentionat s-a deplasat un echipaj de politie, compus din agentul de politie, inculpatul din prezenta cauza impreuna cu un alt coleg. Din efectuarea primelor verificari a reiesit ca la data de 15.08.2017, in jurul orei 14:05, celalalt inculpat conducea autoturismul marca Audi si in urma manevrei de depasire a acrosat alt autovehicul, iar in urma impactului dintre vehicule a rezultat vatamarea corporala a unei persoane aflate in celalalt autovehicul, fiind intocmit dosar penal.



Spaga, data de sofer intr-o vulcanizare



A doua zi dupa producerea accidentului, la data de 16.08.2017, soferul se afla pe raza municipiului Suceava si s-a deplasat la o vulcanizare. Acolo s-a intalnit cu agentul de politie. Observandu-l la vulcanizare pe lucratorul de politie desemnat sa instrumenteze cauza penala in care era implicat, soferul inculpat l-a abordat. Agentul de politie l-a urmat pe acesta intr-un loc mai retras, respectiv dupa coltul cladirii vulcanizarii. In aceste imprejurari, soferul i-a strans mana in semn de salut agentului de politie, odata cu strangerea de mana inmanandu-i acestuia o bancnota de 50 de euro, pe care barbatul o pregatise si o pusese in palma inainte de a-i intinde mana lucratorului de politie desemnat sa instrumenteze accidentul rutier din 15.08.2017. Inculpatul, agent de politie, a acceptat bancnota data de cel de-al doilea inculpat odata cu strangerea de mana, pastrand-o in palma, dupa care a bagat mana in buzunar, cu tot cu bancnota.

Din cercetarile efectuate a rezultat ca la data de 16.08.2017, inculpatul, agent de politie din cadrul Politiei Municipiului Suceava Biroul Rutier, a primit de la celalalt inculpat din prezenta cauza suma de 50 de euro, in legatura cu indeplinirea sau neindeplinirea atributiilor sale de serviciu privind instrumentarea dosarului penal avand ca obiect accidentul rutier soldat cu victime in care a fost implicat la data de 15.08.2017, in calitate de conducator auto, astfel incat, in functie de rezultatul anchetei, sa beneficieze de restituirea permisului de conducere, care ii fusese retinut in urma producerii accidentului rutier.