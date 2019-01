Politisti amenintati cu bolovani. Oamenii legii au tras doua focuri de arma

Politistii suceveni au fost nevoiti sa traga doua focuri de arma dupa ce au fost amenintati cu bolovani de un individ. Sambata dupa amiaza, politistii din cadrul Politiei Orasului Cajvana, au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un barbat de 30 de ani, din orasul Cajvana, despre faptul ca Gheorghe I., de 34 de ani, din comuna Todiresti, l-a amenintat in timp ce se afla pe drumul din fata locuintei sale. Politistii au ajuns imediat la fata locului, unde l-au gasit pe cel care a sunat la 112, dar si pe tatal scandalagiului, reiesind ca Gheorghe I. a venit la locuinta tatalui sau, unde, intalnindu-se cu apelantul, l-a amenintat pe acesta cu o furca.

In momentul in care echipajul de politie a fost observat de catre Gheorghe I., acesta a fugit pe un teren arabil, avand in mana o furca. Martorii le-au spus oamenilor legii ca acesta are asupra lui si un cutit. Politistii au pornit in urmarire pedestra a barbatului pe o distanta de aproximativ un kilometru pe un teren accidentat. Gheorghe I. a fost somat in repetate randuri sa se opreasca, insa acesta si-a continuat deplasarea. Dupa aproximativ un kilometru, barbatul s-a oprit, a luat de jos niste bolovani si a inceput sa-i ameninte pe politisti.

Un agent de politie i-a cerut sa arunce bolovanul din mana, insa Gheorghe I. nu a facut acest lucru. Politistul a efectuat doua focuri de arma in plan vertical. Ulterior, scandalagiul a fost imobilizat de politisti, incatusat si condus la sediul Politiei Orasului Cajvana.

S-a luat legatura cu procurorul de serviciu din cadrul parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, care a dispus ca cercetarea acestuia sa se faca in stare de libertate, pana la efectuarea unei expertize neuro-psihiatrice, avand in vedere ca acesta a fost internat in luna decembrie la Spitalul Municipal Radauti-Sectia Psihiatrie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "amenintare". Barbatul a fost internat la Spitalul Municipal Radauti - Sectia Psihiatrie.