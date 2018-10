Politisti batuti de un coleg care s-a suit beat la volan si a lovit o masina parcata, la Falticeni

Agentul scanlagiu a fost retinut pentru 24 de ore.

Un agent de politie de la Falticeni a facut circ in strada dupa ce s-a suit beat la volan si a avariat o masina parcata regulamentar. Mai mult, acesta i-a luat la bataie pe colegii care au ajuns la fata locului, i-a amenintat cu destituirea si cu moartea. Miercuri, prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, s-a dispus retinerea, pentru 24 de ore, a lucratorului de politie, cercetat cu privire la savarsirea a doua infractiuni de ultraj si a infractiunii de refuz de prelevare mostre biologice.La data de 22 octombrie, in jurul orei 19.30, politistul, care emana miros de alcool, conducea un autoturism pe o strada din Falticeni. Beat fiind, acesta a tamponat si avariat un alt autoturism, parcat regulamentar. Dupa incident, suspectul a coborat din autoturism, insa nu i-a permis proprietarului autoturismului avariat sa fotografieze urmarile accidentului si a parasit zona.La scurt timp, suspectul a fost identificat de o patrula de politie in timp ce se afla in autoturism, in apropierea blocului in care locuieste.Dupa ce a coborat de la volanul autoturismului, fiind interpelat si somat legal sa se opreasca si sa insoteasca organele de politie pentru clarificari legate de tamponarea petrecuta cu putin timp in urma, suspectul a agresat fizic pe unul dintre agentii de politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, lovindu-l cu palma sau pumnul in zona tamplei si spargandu-i ochelarii de vedere. Ulterior, l-a lovit pe acelasi agent de politie cu piciorul, de mai multe ori in zona tibiei stangi. In plus, suspectul l-a amenintat pe agentul de politie cu moartea, cu acte de violenta si cu destituirea din functie, iar pe un alt agent de politie, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, coleg de echipaj cu primul agent de politie, l-a amenintat cu destituirea din functie si alte fapte pagubitoare cu consecinte negative, fara a le detalia continutul, in aceleasi imprejurari.La aceeasi data, desi condusese autoturismul pe drumurile publice, suspectul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest si mai apoi sa-i fie prelevate mostre biologice de sange in fata medicului de garda de la o unitate medicala, la solicitarea expresa si repetata a organelor de politie.Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si a stabilirii raspunderii penale.