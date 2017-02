Politisti de la Vicovu de Sus, amenintati de un individ cu acte de violenta asupra membrilor de familie si cu incendierea locuintelor

Doi agenti au gonit in trafic dupa un barbat din Straja care se afla pe moped desi nu detine carnet de conducere. Dupa ce a fost imobilizat, individul a devenit agresiv verbal. El a fost retinut pentru 24 de ore in arestul IPJ Suceava.

Politisti agresati verbal si amenintati de un barbat pe care oamenii legii l-au urmarit in trafic. Nu au scapat de amenintari nici membrii familiilor celor doi politisti implicati in incident. S-a intamplat miercuri seara, la Straja. Un echipaj de politie din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, a observat un circuland din directia comuna Brodina catre orasul Vicovu de Sus un moped, iar la efectuarea regulamentara a semnalelor de oprire prin punerea in functiune a semnalelor acustice si luminoase acesta nu s-a conformat si si-a continuat deplasarea.Membrii patrulei au pornit in urmarirea mopedului, parcurgand o distanta de aproximativ 800 metri, dupa care acesta a efectuat un viraj la stanga, pe un drum neclasificat. Dupa ce a mai parcurs 300 de metri, din cauza configuratiei terenului acesta nu a mai putut avansa. Conducatorul mopedului l-a abandonat, a incercat sa fuga, insa unul dintre agenti a pornit in urmarirea lui, pedestru. In momentul in care conducatorul mopedului a fost interceptat, acesta a incercat sa se opuna imobilizarii, insa a intervenit si celalalt politist, reusindu-se imobilizarea si incatusarea acestuia. Pe parcursul deplasarii catre sediul Politiei orasului Vicovu de Sus, conducatorul mopedului, identificat ca fiind Circiu Ioan, de 37 de ani, din comuna Straja, a adresat amenintari cu acte de violenta atat la adresa agentilor cat si familiilor acestora. Individul i-a amenintat pe agenti ca le da foc la casa si ca ii va agresa pe membrii familiilor lor. S-a procedat la ridicarea mopedului care era condus de Circiu Ioan, ocazie cu care s-a constat ca acesta nu figureaza a fi inregistrat in evidentele primariei. Circiu Ioan a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Barbatul nu poseda insa permis de conducere. Incidentul a fost sesizat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa judecatoria Radauti, politistii care au fost implicati si care au fost de fata la cele petrecute intocmind rapoarte cu privire la cele intamplate, iar in baza acestora procurorul de serviciu urmeaza a se sesiza din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de ultraj.Circiu Ioan a fost retinut 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat. El a fost introdus in arestul IPJ Suceava.