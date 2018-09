Politisti in alerta, la Moara, dupa ce o fata a reclamat ca a fost la un pas de a fii rapita din plina strada. Povestea copilei este pusa sub semnul intrebarii

Politistii au fost pusi pe jar dupa ce o profesoara de la Liteni, comuna Moara, a sunat la ISJ Suceava, joi dupa amiaza, si a anuntat ca o eleva de 14 ani, din clasa a opta, a fost la un pas sa fie rapita din plina strada. Fata a sunat-o pe profesoara respectiva si i-a povestit ca in jurul orei 14.00, dupa ce a iesit de la cursuri, in timp ce mergea spre casa, doi indivizi cu cagule au iesit dintr-o masina neagra si au incercat sa o ia cu forta. Copila spune ca ar fi strigat dupa ajutor si au sarit mai multi muncitori constructori care lucrau la casele din zona. Cum cadrul didactic a sunat la 112, politistii din Moara s-au deplasat la fata locului sa o audieze pe victima. Povestea copilei este pusa insa sub semnul intrebarii, ne declara purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Acesta spune ca atunci cand politistii au vrut sa discute cu salvatorii ei, oamenii au spus ca nu au vazut nimic, la fel ca si proprietarii unui chiosc din zona respectiva, care au stat afara, pe o banca, zeci de minute. Nici sora copilei, care ar fi stiut de toata povestea, nu a putut sa o confirme, spunand ca a auzit-o de la sora ei dar ca ea personal nu a vazut nimic. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, in zona sunt camere video iar imaginile vor fi vizionate de politisti. Oricum, fata si-a schimbat ulterior declaratiile spunand ca incidentul s-ar fi petrecut in alta zona, fapt pentru care politistii au dorit ca ea sa fie evaluata si sa discute cu un psihiatru, numai ca parintii sai s-au opus pentru moment sa fie dusa la medic. Vom reveni cu informatii!